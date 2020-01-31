منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارىء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

2020/01/31 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – اعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس ان فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارىء صحية ذات بعد دولي”، لكنها دعت الى عدم الحد من الرحلات.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس ان “قلقنا الاكبر يكمن في امكان انتشار الفيروس في بلدان حيث […]

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