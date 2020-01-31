الرئيس التونسي: صفقة القرن خيانة عظمى تعكس ثقافة الهزيمة

2020/01/31 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن ما يسمى “صفقة القرن” هي “مظلمة القرن وخيانة عظمى”.

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