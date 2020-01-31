اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث صفقة القرن

2020/01/31 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين القادم حول القضية الفلسطينية وصفقة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية.

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