الكشف عن نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم

2020/01/31 | 04:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن نوع جديد من الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم ينتمي لجنس الألوصور، حيث تمت إماطة اللثام عن ديناصور "ألوصور جيمّادسيني" (Allosaurus jimmadseni) خلال كانون الثاني الجاري بمتحف التاريخ الطبيعي في يوتاه بالولايات المتحدة الأميركية.

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