ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول والفلافل يوميا؟

2020/01/31 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا تخلو وجبة الإفطار لدى الكثيرين من أطباق بالفول والطعمية بشكل يومي، اعتقادًا منهم أن هذا الإفطار يساعدهم على التركيز ويمدهم بالنشاط طوال اليوم، ويمنح أجسامهم القوة والطاقة.في التقرير التالي ، استعرضت مجلة “الكونسلتو” الصحية، ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية بشكل يومي وبكميات كبيرة، وفقًا للدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية […]

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