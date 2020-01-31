المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة

2020/01/31 | 05:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قصفت فصائل المقاومة في قطاع غزة ليلة الخميس – الجمعة، مستوطنات غلاف القطاع.وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه ” متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات فالحديث عن رصد 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه كيان الاحتلال حيث تم اعتراض قذيفتيْن”.

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