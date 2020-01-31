الغارديان: لماذا تحتاج السعودية لبقاء النظام الإيراني؟

2020/01/31 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للصحافية كيم غطاس، تقول فيه إنه على الرغم من الخطاب الناري للرياض إلا أنها تستفيد فعليا من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.وتبدأ غطاس مقاله، بالقول إن “فيديو صور متحركة تم إصداره في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تم فيه تصوير ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يغزو إيران بعد […]

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