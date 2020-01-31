5 مشروبات احذر تناولها بعد الأكل مباشرة

2020/01/31 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /البعض يفضل تناول المشروبات بعد تناول الأكل مباشرة، اعتقادًا أن هذه المشروبات تساعد على الهضم سريعًا، لكنّ الأمر غير صحيح، وتسبب العديد من الأضرار على الصحة.نوضح لكم بعض المشروبات التي يجب تجنب تناولها بعد الطعام مباشرة حتى لا تضر بصحتنا، وفق ما أوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه […]

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