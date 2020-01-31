الرئيس التونسي مستعد للاعتذار باسم الدولة 

2020/01/31 | 07:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس,-(أ ف ب) – أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس استعداده للاعتذار باسم الدولة عن التجاوزات التي طالت في السّابق حقوق الإنسان في البلاد.وقال سعيّد في أوّل حوار له، بعد مئة يوم من تولّيه الرئاسة، “لن أتردّد أبدًا في أن أصدع بكلمة الحقّ حينما يكون ذلك واجبًا”.وأضاف “سأوضح ذلك حينما تأتي اللحظة المناسبة […]

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