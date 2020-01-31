جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية التجديد والتغيير الوطني

2020/01/31 | 07:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – سيُشكّل خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي الجمعة “بداية” لمرحلة من “التجديد” و”التغيير” بالنسبة إلى البلاد، بحسب ما جاء في مقتطفات من خطاب يُوجّهه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمّة الساعة 22,00 ت غ قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد.ويُضيف جونسون بحسب المقتطفات التي وزّعها مكتبه “إنّها […]

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