الصين تعلن عدد وفيات المصابين بالفايروس القاتل

2020/01/31 | 07:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة.وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 212.كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى […]

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