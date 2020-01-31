العراق يترأس اجتماعا للجامعة العربية حول صفقة ترامب

2020/01/31 | 08:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس العراق اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم غد السبت، لبحث تداعيات ما يسمى بـ "صفقة ترامب"....

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