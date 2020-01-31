إصابات واعتقالات عقب مهاجمة الاحتلال المصلين بالأقصى

2020/01/31 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، آلاف المصلين المتواجدين بالمسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة الفجر.وأفادت مواقع فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال، وعقب أداء المصلين لصلاة الفجر، اقتحمت المسجد الأقصى، وأطلقت الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم.واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى، بحسب ما ذكرت […]

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