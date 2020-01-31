ترامب يتعهد بالرجوع عن ترحيل عراقيين مسيحيين

2020/01/31 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال كلمة بولاية ميشيجان، بالرجوع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين، الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته، لكنه لم يقدم تفاصيل.وقال ترامب، خلال مناسبة بمدينة وارين، إن إدارته ستقدم “تمديدا” للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.وقال ترامب: “سنتأكد من أننا نقوم بكل […]

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