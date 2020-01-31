تقرير روسي: صفقة القرن إما أن تنفجر أو تفجر الشرق الأوسط

2020/01/31 | 09:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر المركز الاستراتيجي للثقافات الروسي تقريرا، تحدث فيه عن تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “صفقة القرن” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.وقال المركز الاستراتيجي، في تقريره ، إن ترامب ونتنياهو يواجهان انتخابات حاسمة، إلى جانب دعاوى قضائية ضدهما بسبب إساءة استخدام السلطة وشبهات الفساد.وهما يختبئان وراء “صفقة القرن” غير المتوازنة والمثيرة للقلق التي […]

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