حصيلة ضحايا كورونا تسجل رقما قياسيا

2020/01/31 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية صباح الجمعة وفاة 43 شخصا جراء فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

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