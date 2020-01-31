صحيفة : محمد بن سلمان لا يفوت أي فرصة لتعقيد حياته

2020/01/31 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن محمد بن سلمان، الرجل القوي للمملكة العربية السعودية، الذي شرع في إنشاء سلسلة من الشركات العملاقة التي تقود بلاده إلى وضع متزايد التعقيد ولا يمكن التنبؤ به.وقالت الصحيفة، في تقريرها إن ابن سلمان لا يفوت أي فرصة لتعقيد حياته، حيث كانت آخر حلقة له […]

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