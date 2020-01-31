العراق... تنظيم

2020/01/31 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بأن جماعات "داعش" الارهابية اختطفت سبعة اشخاص في محافظة ديالى شرق العراق....

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