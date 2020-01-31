الكورد في سوريا يتحركون لإنشاء محكمة لسجناء داعش

2020/01/31 | 09:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال ممثل لجنة العلاقات الخارجية للإدارة التي يقودها الكورد وتدير الجزء الأكبر من شمال شرق سوريا، إن السلطات تخطط لإنشاء محكمة محلية لمحاكمة مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في المنطقة.وقال عبد الكريم عمر، ممثل لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة التي تدير الجزء الشمالي الشرقي من سوريا للصحفيين في هلسنكي، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع".ورفضت دول أوروبية عديدة استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش والذين تحتجزهم الآن السلطات المحلية منذ أن فقد التنظيم المتشدد آخر الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا في مارس العام الماضي.وسبق أن تم استبعاد محكمة دولية كاملة خاصة، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة قد يستغرق سنوات، ومن غير المرجح أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.وكانت السلطات المحلية التي يقودها الكورد قد اقترحت إنشاء محكمة محلية في مارس العام الماضي.

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