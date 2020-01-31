عزيز حمودان - ماذا تطبخه الشركة الاستعمارية “ديلفي” بطرحها من جديد لقرار تغيير اسمها إلى “أبتيف” ؟

2020/01/31 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عزيز_حمودان للتذكير نفس المخطط أسقطته نضالات عمال الشركة سنة 2018 وتحديدا في شهر رمضان لتلك السنة, رغم القمع الدموي الذي تعرض له المحتجون آنذاك من طرف القوات البوليسية لدولة المخزن الطفيلية المسخرة لحماية الرأسمال الأجنبي…اليوم, في انتظار متابعة دقيقة لما تحمله الطبخة الجديدة في حلتها لسنة 2020, أنشر حوارا خاصا كان لي – في عز نضال عمال “ديلفي” سنة 2018 – مع عامل واع ومتتبع غيور لما يدور داخل الشركة من......

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