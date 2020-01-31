"النواب الأمريكي" يوافق على مشروع قانون يمنع تمويل حرب مع إيران

2020/01/31 | 09:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون ينص على منع تمويل حرب محتملة ضد إيران.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل 228 نائبا، فيما صوت 175 نائبا ضده.

وأوضح عضو مجلس النواب الديمقراطي، روخانا كورد، في حديثه في الجمعية العامة، أنه ينبغي على الكونغرس فرض قيود مالية باستخدام صلاحياته القانونية من أجل منع حرب محتملة مع إيران.

وأضاف "يجب على الكونغرس أن يظهر بوضوح بأنه لن يوافق على استخدام سنت واحد في حرب مع إيران".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، قدم عضوان بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون، يهدف إلى عرقلة تمويل أي حرب محتملة مع إيران، إثر عملية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وكان مشروع القانون نفسه قد تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، في يوليو/تموز 2019، لكنه لم يمر بمجلس الشيوخ بعد.

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