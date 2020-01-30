الامن والدفاع النيابية: استئناف عمل التحالف بالعراق غير قانوني وخرق للسيادة

2020/01/31 | 09:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استئناف عمل التحالف الدولي في العراق، بأنه غير قانوني وخرق لسيادة البلاد.

وأكد عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح، إن استئناف عمل التحالف الدولي، يعارض قرار مجلس النواب الملزم للحكومة، والمتعلق بإخراج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، ويمثل انتهاكا آخر للسيادة العراقية، مضيفا ان مجلس النواب سيكون له موقف تجاه الموقف الجديد، الذي جاء نتيجة ضغوط أميركية تجاه الحكومة العراقية، على حد تعبيره.

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