مصرف الرافدين: منح القروض لمنتسبي الداخلية يتم بعد توطين رواتبهم

2020/01/31 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مصرف الرافدين ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد […]

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