ترامب يزف خبرا سارا لعراقيين

2020/01/31 | 09:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة بولاية ميشيغان بالرجوع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم.

وقال ترامب إن إدارته ستقدم "تمديدا" للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك "سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى...



سنمنح من يحتاج منهم تمديدا بالبقاء في بلادنا".

ويسعى الرئيس الأمريكي للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني وقد تكون ميشيجان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

وأطلق ترامب حملة موسعة على الهجرة بعد توليه السلطة شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وامتنعت سلطات الهجرة في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين لأن الحكومة في بغداد كانت سترفض استقبالهم.



لكن العراق وافق في عام 2017 على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفع اسمه من قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة ترامب.

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