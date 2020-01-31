2020/01/31 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهري مدينة الناصرية في ساحة الحبوبي رفعوا لافتة فيها رسالة الى الأمم المتحدة بـ ست لغات أجنبية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهري الناصرية في ساحة الحبوبي رفعوا لافتة كبيرة تحتوي على رسالة موجهة الى الامم المتحدة بست لغات أجنبية، طالبين تدخلها لحماية المتظاهرين وحل الازمة الحالية".

وجاءت الرسالة باللغة "الإنكليزية، والفرنسية، والصينية، والإيطالية، والروسية، والألمانية".

ومنذ مطلع تشرين الأول من السنة الماضية، شهدت محافظة ذي قار الى جانب العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تجددت في الـ 25 من تشرين الأول 2019، وحتى اليوم، وتخللتها قطع للطرق، واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، واختيار رئيس وزراء مستقل، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.وتخلل التظاهرات، صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ما تسبب باستشهاد اكثر من 600 شخص، وإصابة أكثر من 20 الف جريح، بين صفوف الطرفين وفقاً لأرقام المفوضية العليا لحقوق الانسان.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ان "المصرف مستمر

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الخميس، عن بدء تنفيذ وتأهيل أكثر من 216 مدرسة في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كركوك تشهد استقرارا امنيا وتعاونا بين جميع مواطني كركوك ، في ظل الاستمرار بتنفيذ

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، انطلاق عملية بحث واسعة عن مختطفي طريق قره تبه - جبارة شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (90كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات امني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. متظاهرو الناصرية يوجهون رسالة الى الأمم المتحدة بـ 6 لغات أجنبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. متظاهرو الناصرية يوجهون رسالة الى الأمم المتحدة بـ 6 لغات أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).