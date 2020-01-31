الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف لمنتسبي الداخلية

2020/01/31 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية...





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