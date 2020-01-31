تقرير الدولي: تنظيم داعش بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا

2020/01/31 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي […]

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