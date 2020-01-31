نادي الشرطة يستبدل خارطة مبارياته في مشواره الآسيوي

2020/01/31 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان الوزارة تأخذ على محمل الجد المؤشرات التي تلقتها حول نية الاندية المتواجدة ضمن مجموعة الشرطة في دوري ابطال اسيا تقديم طلب الى الاتحاد الاسيوي للعب خارج العراق، لذا كان لنا حديث مطول مع ادارة نادي الشرطة بالخصوص المذكور لوضع خارطة طريق تجنب ممثل الكرة […]

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