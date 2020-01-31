الأب الظالم.. ساطع راجي

2020/01/31 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ساطع راجي كلمة “الابوية” التي استخدمها عبدالمهدي في توصيف نظرة الحكومة للمتظاهرين وطريقة تعاملها معهم، لم تكن كلمة دعائية ولا هي خطأ في الخطاب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل الذي استخدم كلمة “أبتي” في خطاب الاستقالة، هذه الكلمة هي العمود الفقري للفكر السياسي المهيمن في العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة (١٩٢١) واستخدمها ملكيون رغم انهم […]

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