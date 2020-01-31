إيطاليا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/01/31 | 09:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي، ان "السلطات سجلت أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد، لسائحين صينيين".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ العالمية يوم أمس الخميس بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية.

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