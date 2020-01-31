الرافدين يعلن منح السلف والفروض لمنتسبي الداخلية

2020/01/31 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مصرف الرافدين ، ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الـ " ماستر كارد " واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم :" ان المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي.واضاف :" ان منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية سيتم فورا وبالسرعة الممكنة ، في حال استكمال كافة الخطوات العملية لتوطين رواتبهم ".

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