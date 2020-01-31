امرأة صينية تتحدث عن ’’فيروس كورونا’’ بعد تعافيها من المرض

2020/01/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تحدثت هو جيانغ البالغة من العمر 44 سنة، التي شفيت من فيروس كورونا الجديد، عن المرض.

وقالت جيان...





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