بعد تهديدات ’’جهات مجهولة’’.. شرطة ذي قار تنشر قواتها بمحيط ساحة الحبوبي ومداخل الناصرية

2020/01/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) نشر قواتها بمحيط ساحة الحبوبي وتأمين مداخل مربع مدينة الناصرية.

وذكر اعلام شرطة ذي قار، في بيان، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي وعلى خلفية تداعيات التهديد من جهات مجهولة و التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة تلك الجهات اقتحام ساحة الحبوبي التي يتخذها المتظاهرون للمطالبة بالحقوق المشروعة".

وأشارت الى أن "شرطة ذي قار اتخذت عددا من الاجراءات الامنية تضمنت انتشار دوريات افواج الطوارئ على مداخل مدينة الناصرية ومداخل مربع المدينة القديم ومتابعة الحالات المشتبه بها والتأكد منها وتامين التقاطعات الرئيسية والجسور".

ولفتت الى "استخدام الوسائل الامنية كافة بما فيها القوة القتالية والاستخبارية ومكافحة المتفجرات وادارة وتدريب الكلاب البوليسية لتفحص الساحات والمناطق المفتوحة واجراء مسح وتفحص كامل ودقيق" .

واكملت: "هذا ومسكت مديرية شرطة النجدة والدوريات مدعومة بمفارز قتالية محيط ساحة الحبوبي والفروع المؤدية اليها واجراء التفتيش الدقيق للأشخاص والدراجات النارية وعدم السماح بتقرب السيارات من الحبوبي" .

ونقلت عن مدير اعلام الشرطة، العميد عبد الهادي خليفة، قوله، ان "هناك تعاون ملحوظ بين القوات الامنية والمتظاهرين شاكرين تعاونهم معنا وامتثالهم للإجراءات الامنية التي تنفذها القيادة للحفاظ على امن المحافظة وسلامة ابنائها الطيبين".

ومنذ مطلع تشرين الأول من السنة الماضية، شهدت محافظة ذي قار الى جانب العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تجددت في الـ 25 من تشرين الأول 2019، وحتى اليوم، وتخللتها قطع للطرق، واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، واختيار رئيس وزراء مستقل، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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