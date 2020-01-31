اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

وما زال برنت منخفضا اثنين بالمئة في الأسبوع.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل.
وتراجع عقد الخام 2.2 بالمئة أمس الخميس، وانخفض 1.8 بالمئة حاليا في الأسبوع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار اليوم، فإن المحللين ما زالوا متحفظين ويحذرون من المزيد من المخاطر النزولية، إذا واصل الفيروس الانتشار.
وقررت الحكومة الإيطالية تعليق جميع الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين، وأوقفت شركات طيران من بينها إير فرانس، وأميركان إيرلاينز، والخطوط الجوية البريطانية تسيير رحلات إلى مدن صينية.
وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير من مارس، بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
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