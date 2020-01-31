تحديث جديد بشأن سلف وقروض منتسبي الداخلية العراقية

2020/01/31 | 10:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي.واشار الى انه في حال تم استكمال كافة الخطوات العملية لتوطين رواتبهم سيتم منحهم السلف والقروض فورا وبالسرعة الممكنة

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