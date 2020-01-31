بالصورة.. متظاهرو ذي قار يخاطبون المجتمع الدولي من عدة لغات

2020/01/31 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن متظاهري مدينة الناصرية في ساحة الحبوبي رفعوا لافتة فيها رسالة الى الأمم المتحدة بـ ست لغات أجنبية.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “متظاهري الناصرية في ساحة الحبوبي رفعوا لافتة كبيرة تحتوي على رسالة موجهة الى الامم المتحدة بست لغات […]

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