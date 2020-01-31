بعد الماستر كارد.. سلف فورية وسريعة من مصرف الرافدين لمنتسبي الداخلية

2020/01/31 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ان “المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي”.[…]

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