2020/01/31 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الإدارة المالية ربط استحقاقات اقليم كردستان والمحافظات بتسلم الإيرادات للحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون الإدارة المالية ربط استحقاقات الإقليم بتسلم الإيرادات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون الإدارة المالية ربط استحقاقات الإقليم بتسلم الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).