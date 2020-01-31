2020/01/31 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح القروض لمنتسبي الداخلية بعد انتهاء التوطين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: منح القروض لمنتسبي الداخلية بعد انتهاء التوطين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: منح القروض لمنتسبي الداخلية بعد انتهاء التوطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).