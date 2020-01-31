بريطانيا خارج الإتحاد الأوربي اعتباراً من اليوم الجمعة

2020/01/31 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على اتفاق بريكست الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول الماضي بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات الصعبة.وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد ساريا بشكل نهائي اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بعد تجاوز العقبة الرسمية الأخيرة في بروكسل أمس الخميس بحسب “رويترز”.واعتبارا من […]

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