لماذا تأخّر تحرير معرّة النعمان الاستراتيجية في ادلب؟

2020/01/31 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بعد تحرير معرّة النعمان يختلف كثيراً عمّا قبله، فالمدينة تشكّل عقدة أساسيَّة على الطريق الذي يصل بين دمشق وحلب، إضافةً إلى كونها مفتاح الوصول إلى ...

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