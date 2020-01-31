واشنطن تعلن ارتفاع عدد المصابين بالهجوم الصاروخي الإيراني على ’’عين الأسد’’

2020/01/31 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بتزايد عدد المصابين جراء...





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