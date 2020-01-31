الرافدين يبلغ يمنح منتسبي الداخلية

2020/01/31 | 10:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن منح مصرف الرافدين سلفاً وقروضاً لمنتسبي الداخلية - صورة ارشيفية

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