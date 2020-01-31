2020/01/31 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، ان رئيس الوزراء الجديد يمتلك صلاحية اختيار وزراء من حكومة عبد الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبير قانوني: رئيس الوزراء الجديد يمتلك صلاحية اختيار وزراء من حكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبير قانوني: رئيس الوزراء الجديد يمتلك صلاحية اختيار وزراء من حكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).