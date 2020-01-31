قائمة البلدان التي وصلها فيروس

2020/01/31 | 10:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتشر فيروس "كورونا" الجديد في 3 دول أخرى، متخطيا الحواجز والعقبات التي اتخذت لمنع تسلله وانتشاره، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنه أصاب 9692 شخصا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.وأظهرت أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" حتى مساء الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين ابتلوا به إلى ما يقرب 10000 شخص.ففي ديسمبر الماضي ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس "سارس" وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي.وسرعان ما انتشر فيروس "كورونا" في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات على أراضيها؟ نورد فيما يلي أسماء الدول التي وصل إليها هذا الفيروس وعدد الحالات المؤكدة رسميا:1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)3- كندا (3 إصابات على الأقل)4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)8- اليابان (14 إصابة على الأقل)9- موناكو (7 إصابات على الأقل)10- ماليزيا (8 إصابات على الأقل)11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)13- كوريا الجنوبية (6 إصابات على الأقل)14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)15- تايوان (9 إصابات على الأقل)16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)18- الولايات المتحدة الأمريكية (6 إصابات على الأقل)19- فيتنام (إصابتان على الأقل)20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)21- الهند (إصابة على الأقل)22- الفلبين (إصابة على الأقل)

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