بعد تفشي “كورونا”.. الصحة العالمية تُعلن حالة الطوارئ

2020/01/31 | 10:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت منظمة #الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير #الصين.وقال […]

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