2020/01/31 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل ، مشاهد توثق إعتداء قوات مكافحة الشغب على رجل كبير بالسن، وفوتوغرافي من ذوي "الإحتياجات الخاصة" في ساحة الوثبة ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا يتعامل امن السلطة مع المتظاهرين من كبار السن ..(فيديو )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا يتعامل امن السلطة مع المتظاهرين من كبار السن ..(فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).