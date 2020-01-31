2020/01/31 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. صيني مصاب بـ (كورونا) يفزع موظفتي استقبال بأحد المستشفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. صيني مصاب بـ (كورونا) يفزع موظفتي استقبال بأحد المستشفيات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. صيني مصاب بـ (كورونا) يفزع موظفتي استقبال بأحد المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).