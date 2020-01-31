القوات الأمنية تستخدم بنادق «الصجم» في قمع تظاهرات بغداد

2020/01/31 | 10:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تتواصل عمليات #القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية العراقية بحق #المتظاهرين في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، بالتزامن مع تصعيد عمليات الاعتقال وخطف ناشطين، وقد سجلت الساعات […]

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