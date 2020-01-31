2020/01/31 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارع التصنيع بالحرية يدخل الخدمة بعد اكساءه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شارع التصنيع بالحرية يدخل الخدمة بعد اكساءه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شارع التصنيع بالحرية يدخل الخدمة بعد اكساءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).